Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.07.2026 18:15:30
SpaceX sell-off wipes $1tn from Musk’s rocket group
Stock trades below $135 for first time since AI and rocket group’s Wall Street debut in JuneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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