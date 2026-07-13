NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.07.2026 18:29:25
SpaceX vs Nvidia: Which Stock Will Be Worth More in 5 Years?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) remains the top company in the world, with a market cap of around $5 trillion. This year, however, there has been a bit less excitement around the business, particularly as new growth stocks have taken center stage, including Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX), better known as just SpaceX.Right now, there's still a fairly large delta between their two valuations. But with Nvidia facing an uptick in competition in the chipmaking business, and with SpaceX eyeing some incredibly huge growth opportunities, the gap could shrink in the future. Will Nvidia still be the more highly valued company in five years, or could SpaceX end up overtaking it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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18:02
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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