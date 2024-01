SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich nachmittags leichter

Am Dienstag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,05 Prozent leichter bei 14 637,76 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,003 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,042 Prozent schwächer bei 14 638,46 Punkten, nach 14 644,59 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14 587,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 655,99 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 14 468,58 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 14 134,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, stand der SPI noch bei 14 378,47 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 12,50 Prozent auf 6,30 CHF), Spexis (+ 9,13 Prozent auf 0,05 CHF), lastminutecom (+ 7,76 Prozent auf 25,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,26 Prozent auf 0,06 CHF) und AIRESIS (+ 5,00 Prozent auf 0,53 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-7,50 Prozent auf 0,48 CHF), Meyer Burger (-6,93 Prozent auf 0,17 CHF), ONE swiss bank (-6,80 Prozent auf 2,74 CHF), u-blox (-5,41 Prozent auf 89,10 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,72 Prozent auf 4,44 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 24 747 842 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 274,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI verzeichnet die Edisun Power Europe-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). mobilezone-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at