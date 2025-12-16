ALSO Aktie

ALSO-Anlage im Blick 16.12.2025 10:03:58

SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ALSO von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ALSO-Aktien gewesen.

ALSO-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 222,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,505 ALSO-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 214,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 966,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,38 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ALSO bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

