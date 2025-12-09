SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ALSO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die ALSO-Aktie an diesem Tag 67,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,481 ALSO-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ALSO-Aktie auf 216,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 320,74 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 220,74 Prozent zugenommen.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at