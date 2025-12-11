APG SGA Aktie

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

Lukrative APG SGA-Investition? 11.12.2025 10:03:31

SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen APG SGA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der APG SGA-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 382,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das APG SGA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,614 APG SGA-Anteilen. Die gehaltenen APG SGA-Anteile wären am 10.12.2025 535,95 CHF wert, da der Schlussstand 205,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -46,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

APG SGA war somit zuletzt am Markt 619,72 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

