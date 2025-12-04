APG SGA Aktie

APG SGA

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

APG SGA-Anlage unter der Lupe 04.12.2025 10:03:38

SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in APG SGA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem APG SGA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das APG SGA-Papier an diesem Tag 203,00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,493 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,97 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 03.12.2025 auf 207,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,97 Prozent vermehrt.

Der APG SGA-Wert an der Börse wurde auf 614,85 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


Aktien in diesem Artikel

APG SGA S.A. 218,00 0,93% APG SGA S.A.

