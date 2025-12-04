APG SGA Aktie
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem APG SGA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das APG SGA-Papier an diesem Tag 203,00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,493 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,97 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 03.12.2025 auf 207,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,97 Prozent vermehrt.
Der APG SGA-Wert an der Börse wurde auf 614,85 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
