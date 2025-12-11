SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Ascom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Ascom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ascom-Anteile bei 7,94 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,594 Ascom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,34 CHF, da sich der Wert einer Ascom-Aktie am 10.12.2025 auf 3,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 54,66 Prozent gesunken.

Ascom wurde am Markt mit 125,58 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at