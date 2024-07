SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,95 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 128,205 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.07.2024 7 641,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,49 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,59 Prozent verringert.

Der Marktwert von ASMALLWORLD betrug jüngst 21,37 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Papiers fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at