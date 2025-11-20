SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie gebracht.

Am 20.11.2020 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie betrug an diesem Tag 49,36 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,259 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 856,16 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 19.11.2025 auf 42,26 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,38 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Avolta (ex Dufry) zuletzt 6,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at