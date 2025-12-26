Banque Cantonale du Jura Aktie

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

Banque Cantonale du Jura SA-Performance 26.12.2025 10:03:34

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,50 CHF. Bei einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,770 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,35 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 23.12.2025 auf 68,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 120,35 CHF entspricht einer Performance von +20,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA bezifferte sich zuletzt auf 203,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Banque Cantonale du Jura SA 68,00 0,00% Banque Cantonale du Jura SA

