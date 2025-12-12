SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie bei 56,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 17,857 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 214,29 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,43 Prozent zugenommen.

Banque Cantonale du Jura SA war somit zuletzt am Markt 200,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at