SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 188,679 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 452,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,53 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Banque Cantonale du Jura SA zuletzt 200,62 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at