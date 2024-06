SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie letztlich bei 62,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 161,290 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 193,55 CHF, da sich der Wert einer Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie am 12.06.2024 auf 63,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,94 Prozent.

Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 328,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at