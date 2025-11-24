SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BB Biotech-Aktien gewesen.

Die BB Biotech-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BB Biotech-Anteile an diesem Tag bei 59,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,807 BB Biotech-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 42,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 713,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 28,66 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte BB Biotech einen Börsenwert von 2,34 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des BB Biotech-Anteils fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des BB Biotech-Papiers bei 27,87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at