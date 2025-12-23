Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,641 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 1 410,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,00 CHF belief. Mit einer Performance von +41,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 184,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
