SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,641 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 1 410,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,00 CHF belief. Mit einer Performance von +41,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 184,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

