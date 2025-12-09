Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
WKN DE: A2P2HV / ISIN: CH0527044959
|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Performance im Blick
|
09.12.2025 10:03:51
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an diesem Tag 48,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 206,612 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 619,83 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 08.12.2025 auf 51,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,20 Prozent gestiegen.
Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 169,27 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
