SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an diesem Tag 48,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 206,612 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 619,83 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 08.12.2025 auf 51,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,20 Prozent gestiegen.

Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 169,27 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

