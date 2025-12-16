SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 81,85 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,222 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.12.2025 gerechnet (52,00 CHF), wäre das Investment nun 63,53 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 36,47 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 176,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at