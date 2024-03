SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BKW eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden BKW-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,70 CHF wert. Bei einem BKW-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,560 BKW-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 475,98 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 21.03.2024 auf 133,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +94,76 Prozent.

Zuletzt verbuchte BKW einen Börsenwert von 7,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at