BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|BKW-Performance im Blick
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die BKW-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,40 CHF. Bei einem BKW-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,104 BKW-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BKW-Papiere wären am 20.11.2025 1 333,06 CHF wert, da der Schlussstand 164,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,31 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BKW belief sich zuletzt auf 8,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKW AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|SIX-Handel SPI zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.10.25
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu BKW AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BKW AG
|175,40
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.