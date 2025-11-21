SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die BKW-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,40 CHF. Bei einem BKW-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,104 BKW-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BKW-Papiere wären am 20.11.2025 1 333,06 CHF wert, da der Schlussstand 164,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,31 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BKW belief sich zuletzt auf 8,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at