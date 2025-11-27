SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Compagnie Financiere Tradition-Aktie an diesem Tag bei 160,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,250 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 1 881,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 301,00 CHF belief. Mit einer Performance von +88,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 2,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at