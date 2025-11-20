SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,61 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hat, hat nun 1,678 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 494,88 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 19.11.2025 auf 295,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +394,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at