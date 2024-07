SPI-Papier Crealogix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Crealogix-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crealogix-Aktie Investoren gebracht.

Das Crealogix-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Crealogix-Aktie letztlich bei 48,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Crealogix-Aktie investierten, hätten nun 2,083 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 125,00 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 25,00 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Crealogix zuletzt 84,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at