Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot

Schlussendlich agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Letztendlich schloss der SPI am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 16 163,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,211 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,067 Prozent stärker bei 16 205,47 Punkten in den Handel, nach 16 194,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 118,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 256,68 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, lag der SPI noch bei 15 934,36 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 23.07.2024, einen Wert von 16 301,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, wurde der SPI mit 13 551,30 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,33 Prozent auf 25,70 CHF), DocMorris (+ 2,58 Prozent auf 31,06 CHF), Comet (+ 2,42 Prozent auf 296,00 CHF), Meyer Burger Technology (+ 2,37 Prozent auf 1,60 CHF) und Vetropack A (+ 2,18 Prozent auf 30,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen u-blox (-13,03 Prozent auf 69,40 CHF), Molecular Partners (-12,76 Prozent auf 5,06 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-9,92 Prozent auf 13,26 CHF), ASMALLWORLD (-7,28 Prozent auf 1,40 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-5,36 Prozent auf 0,09 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die ARYZTA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 779 659 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 255,225 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

