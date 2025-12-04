Flughafen Zürich Aktie

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

Flughafen Zürich-Anlage 04.12.2025 10:03:38

SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Flughafen Zürich-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.12.2020 wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Flughafen Zürich-Papier an diesem Tag bei 161,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,073 Flughafen Zürich-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 934,82 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 03.12.2025 auf 240,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Flughafen Zürich einen Börsenwert von 7,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

