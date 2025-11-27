SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Flughafen Zürich-Aktie 158,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,305 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 517,02 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 26.11.2025 auf 240,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,70 Prozent angezogen.

Flughafen Zürich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,36 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at