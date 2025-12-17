Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Graubuendner Kantonalbank-Investment
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 760,00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,568 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 025,57 CHF, da sich der Wert einer Graubuendner Kantonalbank-Aktie am 16.12.2025 auf 1 805,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,56 Prozent vermehrt.
Graubuendner Kantonalbank wurde am Markt mit 1,34 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
