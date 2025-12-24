SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 680,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,952 Anteilen. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Papiere wären am 23.12.2025 10 982,14 CHF wert, da der Schlussstand 1 845,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 9,82 Prozent.

Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at