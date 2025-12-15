SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in INTERROLL gewesen.

Am 15.12.2020 wurden INTERROLL-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die INTERROLL-Aktie bei 2 665,00 CHF. Bei einem INTERROLL-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,038 INTERROLL-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 84,05 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 12.12.2025 auf 2 240,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,95 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at