INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Lohnendes INTERROLL-Investment?
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Zur Schlussglocke waren INTERROLL-Anteile an diesem Tag 2 180,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investierten, hätten nun 4,587 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.12.2025 10 642,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 320,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,42 Prozent angezogen.
INTERROLL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AGmehr Nachrichten
Analysen zu INTERROLL AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|INTERROLL AG
|2 440,00
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.