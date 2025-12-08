SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Zur Schlussglocke waren INTERROLL-Anteile an diesem Tag 2 180,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investierten, hätten nun 4,587 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.12.2025 10 642,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 320,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,42 Prozent angezogen.

INTERROLL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at