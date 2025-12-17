SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intershop-Aktien verdienen können.

Am 17.12.2022 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Intershop-Papier 122,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,817 Intershop-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,54 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 16.12.2025 auf 161,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,54 Prozent erhöht.

Alle Intershop-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at