SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 17.12.2022 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Intershop-Papier 122,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,817 Intershop-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,54 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 16.12.2025 auf 161,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,54 Prozent erhöht.
Alle Intershop-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
