SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intershop-Anteile bei 127,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hat, hat nun 78,740 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 677,17 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 09.12.2025 auf 161,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 26,77 Prozent gleich.
Intershop wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,48 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
