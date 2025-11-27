Kardex Aktie

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

Lohnende Kardex-Investition? 27.11.2025 10:03:20

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kardex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.11.2024 wurde die Kardex-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 266,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,752 Kardex-Anteilen. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 26.11.2025 1 026,27 CHF wert, da der Schlussstand 273,50 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 2,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kardex belief sich zuletzt auf 2,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

