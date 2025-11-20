Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
20.11.2025 10:04:01
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 2,15 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 465,116 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 669,77 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 166,98 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Kuros (Kuros Biosciences) betrug jüngst 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
