SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an diesem Tag bei 4,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 439,024 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2024 gerechnet (0,59 CHF), wäre die Investition nun 1 439,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,61 Prozent verringert.

Alle Leclanche (Leclanché SA)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 351,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at