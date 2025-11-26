LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Frühe Anlage
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades LEM-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das LEM-Papier 1 964,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,051 LEM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LEM-Papiere wären am 25.11.2025 15,96 CHF wert, da der Schlussstand 313,50 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 15,96 CHF entspricht einer negativen Performance von 84,04 Prozent.
Der Börsenwert von LEM belief sich jüngst auf 353,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
