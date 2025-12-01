Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Lindt Aktie

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

Lohnender Lindt-Einstieg? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81 600,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lindt-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,001 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 28.11.2025 146,57 CHF wert, da der Schlussstand 119 600,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,57 Prozent angezogen.

Insgesamt war Lindt zuletzt 27,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

