Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lohnender Lindt-Einstieg?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81 600,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lindt-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,001 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 28.11.2025 146,57 CHF wert, da der Schlussstand 119 600,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,57 Prozent angezogen.
Insgesamt war Lindt zuletzt 27,56 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lindt-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)