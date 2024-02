SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Zum Handelsende stand das MCH-Papier an diesem Tag bei 16,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 60,982 Anteile im Depot. Die gehaltenen MCH-Anteile wären am 30.01.2024 232,34 CHF wert, da der Schlussstand 3,81 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 76,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte MCH einen Börsenwert von 119,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at