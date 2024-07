SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MCH gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem MCH-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,40 CHF wert. Bei einem MCH-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,946 MCH-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 26,33 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 09.07.2024 auf 3,79 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 73,67 Prozent.

Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at