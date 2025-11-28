Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Meier Tobler-Investment
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Meier Tobler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Meier Tobler-Aktie letztlich bei 11,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,696 Meier Tobler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 341,74 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 27.11.2025 auf 39,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 241,74 Prozent.
Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 404,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!