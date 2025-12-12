Mikron Aktie

Mikron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Mikron-Investition? 12.12.2025 10:03:58

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Mikron-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,58 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 792,115 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 096,77 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Anteils am 11.12.2025 auf 20,70 CHF belief. Mit einer Performance von +270,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Mikron belief sich zuletzt auf 347,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)mehr Nachrichten