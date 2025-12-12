SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Mikron-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,58 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 792,115 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 096,77 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Anteils am 11.12.2025 auf 20,70 CHF belief. Mit einer Performance von +270,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Mikron belief sich zuletzt auf 347,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at