Mikron Aktie

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

Lukrative Mikron-Anlage? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Mikron-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,326 Mikron-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.11.2025 auf 19,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,32 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,32 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 324,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

