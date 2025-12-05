Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Hochrechnung
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mikron-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 117,647 Mikron-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 20,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 464,71 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 146,47 Prozent.
Am Markt war Mikron jüngst 341,59 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)mehr Nachrichten
|
05.12.25
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.11.25
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|20,70
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.