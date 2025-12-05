SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mikron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mikron-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 117,647 Mikron-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 20,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 464,71 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 146,47 Prozent.

Am Markt war Mikron jüngst 341,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at