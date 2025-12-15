SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in mobilezone eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,77 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in mobilezone-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 023,541 mobilezone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,34 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 630,50 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,31 Prozent angezogen.

Insgesamt war mobilezone zuletzt 533,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at