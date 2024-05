SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molecular Partners von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Molecular Partners-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,289 Molecular Partners-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.05.2024 20,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,24 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 79,65 Prozent.

Molecular Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at