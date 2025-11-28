SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das OC Oerlikon-Papier an diesem Tag bei 6,27 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,949 OC Oerlikon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,14 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 27.11.2025 auf 3,14 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 49,86 Prozent.

Zuletzt ergab sich für OC Oerlikon eine Börsenbewertung in Höhe von 1,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at