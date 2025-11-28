OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Investment im Blick
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das OC Oerlikon-Papier an diesem Tag bei 6,27 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,949 OC Oerlikon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,14 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 27.11.2025 auf 3,14 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 49,86 Prozent.
Zuletzt ergab sich für OC Oerlikon eine Börsenbewertung in Höhe von 1,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:29
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,33
|-0,77%