SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,85 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Orior-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,286 Orior-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 202,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,72 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 79,74 Prozent verkleinert.

Orior markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at