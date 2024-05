SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien verdienen können.

Am 24.05.2023 wurde das PolyPeptide-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 420,521 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers auf 32,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 624,89 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,25 Prozent angewachsen.

PolyPeptide wurde am Markt mit 1,08 Mrd. CHF bewertet. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des PolyPeptide-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at