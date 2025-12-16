PSP Swiss Property Aktie
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 106,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,937 PSP Swiss Property-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,74 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 15.12.2025 auf 139,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 30,74 Prozent vermehrt.
Der PSP Swiss Property-Wert an der Börse wurde auf 6,41 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
