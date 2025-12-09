SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PSP Swiss Property-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die PSP Swiss Property-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 126,70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investierten, hätten nun 78,927 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 139,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 026,05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,26 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at